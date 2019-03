Kledingketen ZEB opent winkel in Diest Tom Van de Weyer

21 maart 2019

Kledingketen ZEB opent een nieuwe winkel op de Leuvensesteenweg 70. Vrijdag kunnen de eerste klanten uitzonderlijk shoppen tot 20 uur.

In een oppervlakte van 1.000 m² zijn 70 merken verkrijgbaar in heren- en damesmode. Er zijn tien medewerkers in dienst. Dit openingsweekend zijn er speciale acties en promoties. Je vindt er onder meer de net gelanceerde Belgische zomercollecties van DEUX by Eline De Munck, Supastar van Tatyana Beloy, Clouds of Fashion by Laurentine en Astrid Black Label van Astrid Coppens. ZEB heeft al 68 winkels in België. De winkel in Diest is open van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 18.30 uur. Maandag is de winkel gesloten.