Kinderwenshuis krijgt tijdelijk onderdak in 't Molenhuis 06 februari 2018

02u51 0 Diest Het Kinderwenshuis van Diest krijgt voor enkele weken onderdak in Ontmoetingscentrum 't Molenhuis. Bezielster Shanti Van Genechten is opgelucht, maar heeft nog steeds geen zekerheid over het voortbestaan van haar huis.

Vorige week moest de vzw Kindwenshuis Diest vertrekken uit het Beverbeekhuis, waar Van Genechten nochtans een plek had gekregen. Die garantie bleek te berusten op een miscommunicatie tussen het OCMW en uitbater De Vlaspit. Van Genechten had volgens De Vlaspit geen overeenkomst ondertekend teruggestuurd.





Ontmoetingscentrum 't Molenhuis schiet Van Genechten nu te hulp. "Acht keer mag ik hier een lokaal huren aan een gunsttarief. Daarmee kan ik mijn service voorlopig verder zetten, maar ik zoek nog steeds een locatie om de wensouders te ontvangen. De individuele consultaties doe ik thuis, de administratieve hoofdzetel van de vzw, maar dat is niet ideaal."





Van Genechten begrijpt niet waarom het project in Diest geen onderdak vindt. "In andere gemeentes zijn de Wenshuizen probleemloos opgestart. We krijgen er zelfs gratis lokalen ter beschikking. Dit huis is van groot maatschappelijk belang. Als de lokale overheid mij niet steunt, hoop ik dat een sponsor voor mij in de bres springt."





Het OCMW heeft met Van Genechten bemiddeld. "We hebben Shanti voldoende alternatieven geboden door haar 't Arsenaal en 't Kevertje aan te bieden, maar ze heeft die locaties afgewezen", zegt OCMW-voorzitter Willy Goos. "We stellen een vergaderzaal ter beschikking in het Begijnhof aan een goede prijs. Net als elke andere vzw in Diest zal het Kinderwenshuis huur moeten betalen." Van Genechten voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd. "Ik aanvaardde 't Arsenaal, maar om onduidelijk reden moest ik er plots toch weg." (VDWT)