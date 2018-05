Kinderen krijgen brokstukken op zich HOOIWAGEN KANTELT EN MAAIT HUISGEVEL WEG KRISTIEN BOLLEN

22 mei 2018

02u34 0 Diest Drie kinderen zijn gisteren gewond geraakt toen een hooiwagen van een tractor kantelde en tegen hun huis in Schaffen belandde. De 10-jarige tweeling - een meisje en een jongen - en hun 14-jarige broer kregen brokstukken over zich heen.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is voorlopig nog niet helemaal duidelijk. Wel is zeker dat het gezin, dat al enkele jaren in het huis aan de Zelemseweg in Schaffen bij Diest woont, aan een drama is ontsnapt. De tweeling van 10 jaar, een meisje en een jongen, en hun broer van 14 jaar waren gisterennamiddag rond 13.15 uur in de woonkamer aan het spelen. Op dat moment passeerde in de Zelemseweg een tractor met een hooiwagen, geladen met 10 ton pas gemaaid gras. Waarom de hooiwagen op een bepaald moment kantelde, is nog niet duidelijk. Het gevaarte belandde tegen de gevel van het huis. De drie kinderen kregen in de woonkamer wat brokstukken over zich heen. De hulpdiensten repten zich na het ongeval ter plaatse. De kinderen werden naar de spoeddienst van het AZ in Diest en het UZ Gasthuisberg in Leuven overgebracht. Het meisje van 10 en de jongen van 14 die naar het AZ Diest werden gevoerd, mochten het ziekenhuis even later al verlaten. De jongen van 10 jaar is gelukkig ook niet zwaargewond, maar werd nog even ter observatie in Leuven gehouden. Beide ouders bleven ongedeerd. Ook de bestuurder van de tractor liep geen verwondingen op, maar verkeerde wel in shock door het bizarre ongeval.





Mogelijk afbraak

Burgemeester Jan Laurys (DDS) kwam na het ongeval poolshoogte nemen. "De verwondingen van de kinderen blijken gelukkig nog mee te vallen, maar dit had veel erger kunnen aflopen. De brandweer kwam ter plaatse om eventueel de woning te stutten, maar dat bleek uiteindelijk te gevaarlijk. De schade aan de woning is gewoon te groot. Morgen (vandaag, red.) komen experten en de verzekeraars ter plaatse om de situatie grondig te onderzoeken. Maar mogelijk volgt een afbraak van het huis. De brandweer schermde de woning nog wat af met zeildoeken, want niemand mag de woning nog binnen. Omdat er reëel instortingsgevaar is, zal de Zelemseweg nog een tijd afgesloten blijven voor alle verkeer. Het gezin kan tijdelijk bij familie terecht."





In beslag genomen

Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om de omstandigheden verder te onderzoeken. De hooiwagen en tractor zijn in elk geval beslag genomen. De takelwerken duurden nog tot gisteravond laat. De massa gemaaid gras moest eerst overgeladen worden vooraleer het gevaarte kon getakeld worden.