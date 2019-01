Keumgang wint eigen internationaal tornooi Tom Van de Weyer

28 januari 2019

Teakwondoclub Keumgang organiseerde in het weekend van 19 en 20 januari de Keumgang Open, een tornooi met bijna 600 atleten uit 13 verschillende Europese landen. Keumgang behaalde negen gouden, vier zilveren en vijf bronzen medailles en eindigde op de eerste plaats in het clubklassement. Dit is een prachtig resultaat met tegenstanders uit toplanden als Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Griekenland. De club heeft hoge verwachtingen voor het aankomende Belgisch kampioenschap in Havré bij Bergen.