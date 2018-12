Keumgang verwelkomt Europees kampioen Bjarne Viskens pakt goud bij de cadetten Tom Van de Weyer

06 december 2018

09u27 0 Diest Bjarne Viskens (14) uit Diest werd in zijn club Keumgang als een held onthaald. Vorig weekend werd hij in Spanje Europees kampioen taekwondo bij de cadetten tot 41 kilo. De Diestse club was er met zes deelnemers namens het Vlaams Topsportteam.

In nauwelijks vijf jaar tijd behaalde Bjarne de zwarte gordel in taekwondo. Aanvankelijk was hij na enkele trainingen gestopt, maar toen zijn zus Tasha met taekwondo begon, pikte hij de draad weer op. Tasha (12) was er ook bij op het EK en werd vijfde bij de meisjes. “Ze verloor heel nipt haar beslissende wedstrijd. Nadien kwam ze naar mij en zei dat ik voor haar kampioen moest worden.”

Bjarne volgt Sportwetenschappen in De Prins, een school die hem genoeg vrijheid geeft om te groeien in zijn sport. “Ik train immers vier keer per week en ben vaak weg voor wedstrijden.”

“Bjarne is vastberaden, sneller en preciezer dan zijn tegenstanders”, zegt trainer Jelle Vicca. “Hij stapt over naar de junioren en kan daar nog veel vooruitgang maken.”

Op 19 en 20 januari organiseert Keumgang een groot internationaal tornooi taekwondo in de sporthal van KTA 1.