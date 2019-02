Keumgang behaalt 12 titels op BK taekwondo VDWT

21 februari 2019

Taekwondoschool Keumgang sleepte 12 nationale titels in de wacht op het Belgisch kampioenschap taekwondo, op 17 februari in Havré, bij Bergen. Geen enkele andere vereniging stond meer op het podium dan de Diesterse club. Naast 12 keer goud werden ook twee zilveren en drie bronzen medailles gehaald. Het was het beste resultaat ooit voor de club. Keumgang was aanwezig met een delegatie van 25, in een deelnemersveld van 400.

