Kerststallententoonstelling in Allerheiligenkapel 02u29 0 Tom Van De Weyer Bezoekers kijken hun ogen uit. Diest De tentoonstelling 'Mondiale Kerststallen' in de Allerheiligenkapel is aan zijn twaalfde en grootste editie toe. "Dit jaar staan er 300 tafereeltjes uitgestald. We hadden de keuze uit 400, dus we kunnen eens afwisselen", zegt coördinator Therese Van Boxmeer.

De kerststallen zijn geleend van reizigers die ze meebrengen uit alle windstreken, van Palestina tot Polen.





Zo'n 150 heiligenbeeldjes komen uit de privécollectie van deken Felix Van Meerbergen, die met de liefhebberij begonnen was. Andere eigenaars hebben hun exemplaar geschonken aan het kerststallencomité.





Tom Van De Weyer Een versie uit Zuid-Afrika, met the big five.

Kerstdorp uit Provence

Nieuw dit jaar zijn de santons, beeldjes uit de Provence, die behalve een kerstkribbe een heel dorp nabootsen met allerlei beroepen.





De uitbeelding van Christus' geboorte is universeel, al geeft elke regio in de wereld er zijn eigen accenten aan. De figuurtjes zijn uit hout gemaakt, maar ook uit leer, klei, was en blik. "Het zijn niet altijd de os, de ezel en schapen die bij de stal zitten", zegt Van Boxmeer. "We hebben een setje uit Zuid-Afrika waar het kindje Jezus omringd wordt door 'the big five': de leeuw, luipaard, neushoorn, olifant en buffel. Bij een kribbe uit Rwanda staan twee gorilla's. De bouwers zijn inventief. Zo is er een stalletje uit Kenia, gemaakt uit een opvouwbare boomstam."





Tom Van De Weyer De santons uit de Provence bevolken een heel dorpje.

Tot 7 januari

De tentoonstelling loopt nog tot 7 januari, dagelijks van 13 tot 17 uur in de kapel op de Allerheiligenberg. Alleen op Nieuwjaardags blijven de deuren gesloten. De toegang is helemaal gratis.





(VDWT)