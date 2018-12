Kerststallenexpo blijft verrassen met bijzondere versies Tom Van de Weyer

24 december 2018



De kerststallenexpo in de Allerheiligenkapel verzamelt dit jaar 263 exemplaren uit de hele wereld. De privécollectie kerststallen van deken Felix Van Meerbergen heeft weer bijzondere aanvulling gekregen. Zo heeft de school De Bremberg een heel uitgelijnde versie gemaakt uit hout. “Het onderwerp blijft hetzelfde, maar telkens worden nieuwe interpretaties en uitvoeringen gepresenteerd”, zegt conservator Therese Van Boxmeer. Er zijn kerststallen uit parelmoer, uit zilverpapier, op een wandtapijt uit Pakistan en zelfs eentje met een uitgehold brood als onderdak. De expo is te bezoeken tot 6 januari, elke dag van 13 tot 17 uur, behalve op kerstdag en op 1 januari. De toegang is gratis.