Kerstkapel opent in Sint-Elizabethgasthuis Tom Van de Weyer

07 december 2018

18u08 1 Diest De X-Mas Chapel is vrijdag geopend in de kapel van het voormalige Sint-Elisabethgasthuis. Toerisme Diest zal er drie weekends tot 22 december streekgebonden drankjes serveren en je kan er je eindejaarscadeaus komen inpakken. De toegang is gratis.

Vorig jaar werd de vergeten 17de eeuwse kapel voor het eerst in hergebruik genomen als Beer Chapel, een café waar Diestse bieren werden geschonken. Deze maand gaan behalve het café enkele activiteiten door in de kapel. Zo is er op 15 en 16 december een kookdemonstratie van Jan Maes en op 22 december voert de Hagelandse Academie afdeling woord er een Christmas Tragedy op. Meer informatie over het programma en inschrijvingen op www.toerisme.be of via 013/35.32.73.