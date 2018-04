Kerk van 'Poelske' gaat tegen de grond VZW MARTINE VAN CAMP BOUWT NIEUW DAGCENTRUM OP SITE TOM VAN DE WEYER

05 april 2018

02u30 0 Diest De 'kerk van het Poelske' gaat eind dit jaar tegen de vlakte. Vzw Martine Van Camp bouwt er tegen 2020 een nieuw dagcentrum en zes studio's voor begeleid wonen. "Pastoor Poels had deze wens op het einde van zijn leven zelf uitgedrukt", klinkt het. De wijk reageert positief, maar heeft heimwee naar de populaire pastoor.

De Sint-Jan Berchmanskerk werd in 1963 eigenhandig gebouwd door Jozef Poels. Hij overleed in november 2015 op 86-jarige leeftijd. Martine Van Camp, de voorziening voor mensen met een mentale handicap, was op zoek naar een nieuwe locatie en kocht de 62 are grond van de vzw Parochiale Werken.





In het najaar wordt de kerk ontwijd en nadien afgebroken. Er komt een verzorgingscentrum in de plaats, met burelen en vergaderzalen, een atelier voor dagbesteding en zes studio's voor begeleid wonen. De werken starten begin 2019. Het huidige dagcentrum in de Speelhofstraat verhuist eind 2020.





Parochiale Werken maakte vlak na het overlijden van Poels al plannen voor een herbestemming van de kerk. Dit zorgde bij heel wat omwonenden voor gekrengde sentimenten. "Toch was het Poels zelf die mij in de maanden voor zijn dood zei dat de oude kerk moest verdwijnen voor iets nieuws", zegt Benoît De Ceunynck van de Lions Club, die het project een renteloze lening geeft van 700.000 euro. "Het plan sluit aan bij het idee van Poels om te zorgen voor de zwakkeren in de samenleving. Er is nu al een goede samenwerking tussen onze mensen en het Beverbeekhuis, het sociaal restaurant naast de kerk", zegt Erik Peirelinck, directeur van Martine Van Camp.





Geen nieuwe kapel

Voor de kerk komt geen nieuwe kapel, en ook geen ruimte voor erediensten. "Het is niet meer verantwoord om een miljoen te investeren in een nieuwe kerk voor steeds minder gelovigen", zegt deken Felix Van Meerbergen. "De parochie Sint-Jan zal vanaf 2019 fusioneren met de parochie Sint-Sulpitius in het centrum van Diest."





Buurtbewoners reageren begripvol.





"Er komt maar heel weinig volk meer naar de mis, terwijl het dagcentrum hier in de buurt nood heeft aan ruimte", zegt Chantal Verbiest. "Mensen met een beperking hebben recht op een goede opvang. Die zullen ze hier krijgen", vindt ook Garry. "Poels organiseerde hier feesten en optredens. De grote kerkgang van weleer maakt plaats voor nieuwe activiteiten in het Beverbeekhuis. Toch is het spijtig dat het levenswerk van Poels nu verdwijnt. We waren het uitzicht van de kerk gewoon."





In september wordt een laatste viering in de kerk gehouden, met een drink achteraf.





"Er verdwijnt een stukje fysiek verleden, maar in de plaats komt een sociaal project dat zeker steun vindt", zegt Van Meerbergen. "We houden de geest van Poels in ere. Zijn legendarische mosselfeesten in de wijk zullen we opnieuw laten doorgaan."