Kazemat wordt speellandschap met natuurlijke elementen Provincie trekt 93.000 euro uit voor werken Tom Van de Weyer

14 november 2018

16u15 0

De speelzone Kazemat in recreatiedomein De Halve Maan wordt ingericht tot natuurlijk speellandschap. De Kazemat is een terrein waar kinderen tussen 6 en 12 jaar zich kunnen uitleven. Het staat vol bomen en struiken en is omsloten door de visvijver en de roeivijver.

De huidige speeltuigen zijn verouderd en moeten vervangen worden. De provincie, die eigenaar is van De Halve Maan, maakt een budget van 93.000 euro vrij voor de herinrichting. Met natuurlijke elementen zoals een bouwsel van wilgen worden in het terrein schuilplaatsen gecreëerd, licht verhoogde platformen en niveauverschillen. Er komen ook een boomhut en een kabel- of glijbaan. De werken starten in het vroege voorjaar van 2019. Bij de opening van het seizoen, in mei 2019 moet het terrein weer toegankelijk zijn.