Kapotte spullen krijgen tweede leven in Repair Café in Den Amer Tom Van de Weyer

10 april 2019

Op zondag 28 april wordt weer een Repair Café gehouden, van 13.30 tot 17 uur in CC Den Amer, Nijverheidslaan 24. Vrijwilligers staan klaar om kapotte spullen te herstellen, zoals elektrische apparaten, fietsen, kleine meubels en speelgoed. Voorwerpen die opgebruikt zijn, zoals inktpatronen, kurkenstoppen en oude kleding kan je deponeren in de boxen van vzw Martine Van Camp. Zo steun je hun werking.

Stadsimker Noël Vlaeyen komt vertellen over zijn bijenkasten op het dak van het stadhuis. Monique Goeleven geeft een workshop juwelen maken uit oude T-shirts. Maryvonne herstelt juwelen (slotjes, pareltjes etc.). Willy en Marina geven naaimachines een tweede leven. Lèneke verkoopt weer lekkers ten voordele van Kom op tegen kanker. Ook LETS Diest is aanwezig met een infostand.