Kapel Elisabethgasthuis wordt X-mas Chapel Tom Van de Weyer

26 november 2018

De kapel van het Sint-Elisabethgasthuis wordt in december omgetoverd tot gezellige X-mas Chapel. Je kan proeven van streekgebonden drankjes en er gaan activiteiten door.

Op vrijdag 7 december gaat het Kerstcafé opent van 13 tot 17 uur. In het weekend van 15 op 16 december komt Jan Maes in de kapel langs met zijn concept Bacari. Hij geeft kookdemonstraties van 13 tot 17 uur. De leerlingen van de Hagelandse Academie afdeling woord houden een toonmoment ‘A Christmas Drama’, op zaterdag 22 december van 11 tot 12 en van 13 tot 14 uur. De toegang op deze dagen is gratis.

Zaterdag 8 december om 15 uur worden in het Stadsmuseum De Hofstadt en op de Grote Markt kerstverhalen uit WO I verteld en kerstgedichten voorgelezen. Nadien wordt iets gedronken in de kapel. Op zaterdag 15 december van 10 tot 12 uur is het knutseltijd in de X-mas Chapel, voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Deelnemen aan deze twee activiteiten kost 3 euro. Graag vooraf inschrijven bij Toerisme Diest. De kapel bevindt zich in de Koning Albertstraat 14. Info op www.toerismediest.be.