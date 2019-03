Kapel Elisabethgasthuis wordt Beer Chapel voor drie weekends Tom Van de Weyer

15 maart 2019

16u54 0 Diest De kapel van het Elisabethgasthuis in de Koning Albertstraat wordt opnieuw ingericht als de Beer Chapel met activiteiten rond bier. Drie weekends lang is ze ‘the place to beer’.

Vrijdag 22 maart wordt vanaf 18 uur een Afterwork-Walk gehouden. Met de Beer Chapel als vertrekpunt leidt een gids je door de stad langs de bruine kroegen. Deelname kost 5 euro. Inschrijven kan bij de Toerisme Diest.

Cafébaas Jan Van Roey presenteert zijn nieuwe Diesterse bieren Beker 7, 8 en 9, vrijdag 22 en zaterdag 23 maart, tussen 13 en 18 uur. Het jonge bier Tripel V is te gast op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart tussen 13 en 18 uur. De toegang is telkens gratis.

Tijdens Ladies City Deluxe op zondag 31 maart wordt de Beer Chapel een Mancave, van 13 tot 18 uur. Terwijl de dames hun hartje ophalen met het shoppen, kunnen de heren genieten van bier en games, of zich de watten laten leggen door barber Stiiv.

Vrijdag 5 april vertrekt een nieuwe Afterwork-Walk om 18 uur. Leo Mees, bierliefhebber en auteur van ‘Diest stad van het bier’, vertelt over de geschiedenis van Diestse brouwerijen, op zaterdag 6 april om 14 uur in de Peptonzaal, Koning Albertstraat 16a. Na de voordracht neemt hij je mee naar huisbrouwerij De Loterbol. Deelname is gratis.

Vrijdag 22 en zaterdag 23 maart is de kapel open van 13 tot 18 uur. Vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 maart van 13 tot 18 uur. Vrijdag 5 en zaterdag 6 april van 13 tot 18 uur. De kapel is in de Koning Albertstraat 16a, naast de dienst Toerisme. Het volledige aanbod van (bier)evenementen kan je vinden via www.toerismediest.be of toerismereservatie@diest.be