Juwelen gestolen Kristien Bollen

19 november 2018

17u11 0

Bewoners van een huis in de Papenbroekstraat in Diest stelde bij hun thuiskomst zondagnamiddag rond 16.30 uur vast dat er ingebroken was in hun woning. Ze waren slechts korte tijd van huis geweest. Er werd ingebroken langs een kelderraam. De woning werd doorzocht en er werden juwelen gestolen.