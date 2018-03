Juwelen en pistool gestolen 09 maart 2018

De bewoner van een huis op Schoonaerde in Diest heeft maandag 26 februari omstreeks 0.30 uur vastgesteld dat er was ingebroken via de achterkant van de woning. Een raam werd opengebroken en de woning doorzocht. Op het eerste gezicht werden juwelen en een pistool gestolen. (KBG)