Jongeren dromen van nieuw skatepark HUIDIGE TERREINEN IN WARANDEPARK ZIJN VOLLEDIG AFGELEEFD TOM VAN DE WEYER

28 april 2018

02u24 0 Diest Hoewel er druk geskatet en ge-BMX't wordt, ligt het terrein in het Warandepark er al jaren afgeleefd bij. "We dromen van een betonnen pool en nieuwe hindernissen", zeggen de jonge waaghalzen. De jeugddienst nodigt hen uit om hun ideeën over een nieuwe piste te delen.

Skaters, steppers en BMX'ers meten zich met elkaar in het Warandepark. Het zijn passionele beoefenaars van hun sport. "Dit is ons local park, waar we met zo'n 15 vrienden zitten. We leren van elkaar", zeggen Kai De Koninck (16) en Jarne Vandervelpen (18).





Toch zijn ze niet helemaal tevreden, want de toestellen hebben hun beste tijd gehad. "De jumpbox is serieus geschaafd. Met een skate kan je er niet meer overheen rollen", zegt Kai. "De houten platen van de ramps (steile schansen red.) zitten vol ribbels en een groot gat." Jarne is sinds zijn 13de onafscheidelijk van zijn BMX. Hij traint elke dag om aan competities mee te doen. "Om beter te worden, moet je kunnen oefenen op degelijk materiaal. De huidige ramps zijn te laag om mijn 'backflips' te verbeteren. We doen steeds dezelfde sprongen en maken technisch geen vooruitgang."





's Winters trainden de jongeren in de loods van de Citadel. "De stad had voor ons drie toestellen gekocht, weliswaar tweedehands en eigenlijk ook wat klein om een uitdaging te zijn. Vorig jaar heeft jongerencentrum Arktos zich op de Citadel gevestigd en de loods is nu helaas nog alleen op dinsdag open", zeggen de jongens, die zo optimaal mogelijk hun sport willen beoefenen. "Op de Warande hangen ook wel eens andere jongeren rond die niet sporten. Ze zitten op de jumpbox en lopen eigenlijk in de weg. Soms gooien ze glas kapot, waardoor wij tussen de scherven moeten rijden."





Pool van beton

Jarne en Kai hopen dat de stad wil investeren in het skatepark. "We zijn zeker bereid om mee te bouwen aan een nieuw parcours. Onze droom is om te trainen in een pool van beton, met hoge wanden en jumpboxen. Die is niet stuk te krijgen. Tessenderlo heeft er zo eentje. We zijn er al enkele keren geweest. Als er een soorgelijke accommodatie komen in Diest, zou ik een BMX-vereniging oprichten, die wedstrijden kan organiseren", besluit Jarne.





"We wilden eerst herstellingen doen, maar fabrikant Rhino beveelt aan om nieuwe toestellen te plaatsen", zegt Murat Celik (sp.a), schepen van Jeugd en Sport. "Onze jeugddienst heeft de jongeren uitgenodigd om met hen te bespreken hoe zij het zien en wat we gaan bouwen. Een betonnen pool behoort zeker tot de mogelijkheden. We houden een budget vrij. Met de komst van Arktos wilden we een participatief project opzetten met skaters, en niet de toegang inperken. We zullen opnieuw bespreken wanneer de loods opengaat in de wintermaanden."