Jean Van de Kerckhof ereburgemeester 01 maart 2018

02u30 0

Jean Van de Kerckhof krijgt postuum de titel van ereburgemeester van Diest. Dit werd bekendgemaakt in de gemeenteraad van maandag. Van de Kerckhof overleed op 25 juli vorig jaar op 84-jarige leeftijd. Hij was burgemeester van 1979 tot 1988 en ook acht jaar gemeenteraadslid. Huidig burgemeester Jan Laurys (DDS) prees zijn voorganger als een man met stijl en respect voor iedereen. "Hij was een atypische politicus, die zijn standpunten steeds vertolkte vanuit de bevolking. Hij was als een vader voor de Diestenaars." (VDWT)