Jan Enkels genomineerd als Beste leerkracht Nederlands van de Lage Landen 13 maart 2018

Jan Enkels (54) is door zijn collega-leraars van KSD Diest voorgedragen als 'Beste leraar Nederlands 2018' van België en Nederland. De verkiezing wordt gehouden door 'Taalstaat', een programma op de Nederlandse radio NPO 1. Enkels geeft les aan anderstalige nieuwkomers in het OKAN-traject. "Ik zie mijn leerlingen graag en dat gevoel is wederzijds."

De tien genomineerden onderscheiden zich door hun inzet, lesmethode en didactische kwaliteiten. "Door Jan ben ik zelf leerkracht Nederlands geworden", zegt collega Benno Wauters van KSD. "In zijn lessen kleurt hij graag buiten de lijntjes. Jan doorprikt het klassieke taalonderwijs en laat alle mogelijke manieren zien om je met taal uit te drukken. Hij doet dat in woord en beeld en met liefde voor zijn leerlingen."





Strips

Enkels heeft zo'n 40 OKAN-leerlingen onder zijn hoede. Hun moedertalen zijn onder andere Arabisch, Eritrees en Slovaaks. Een jaar lang krijgen ze intensief Nederlands en worden klaargestoomd voor het reguliere onderwijs. "Ik krijg veel vrijheid om hen te laten kennismaken met onze cultuur", zegt Enkels. "Dikwijls leg ik het leerboek opzij om te werken met stripromans en laat de leerlingen verhalen vertellen. Naast het dagelijks taalgebruik probeer ik hen poëzie mee te geven. We schrijven ook gedichten. Je moet daarenboven oog hebben voor de noden en problemen van deze jongeren. Vaak brengen ze trauma's mee uit hun land van herkomst. Het is mooi te zien hoe iedereen uiteindelijk zijn weg vindt in het Nederlands, en in het verdere leven. Liever dan het leven naar de klas te brengen, ga ik met de leerlingen naar het leven toe."





Geregeld neemt Enkels hen mee op stap door Diest, naar de markt of de bibliotheek. In januari nodige hij de bekende auteur Kader Abdolah uit om samen met hen te eten.





Op 26 mei maakt een vakjury bekend wie de Beste leraar Nederlands van 2018 wordt. De tien genomineerden uit Nederland en Vlaanderen worden de komende weken op de radio voorgesteld. Enkels was zaterdag te gast in het Nederlandse programma. Het interview met hem is te horen op https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/de-beste-leraar-nederlands-2018 (VDWT)