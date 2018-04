Jacques Vermeire speelt try-out voor Gilde van Tielebuis 26 april 2018

Komiek Jacques Vermeire en zijn nieuwe sidekick, sportjournalist Ruben Van Gucht, speelden maandag in Diest de eerste try-out van hun nieuwe zaalshow 'Van 7 tot 77'.





Het was Jo Staels van de Gilde van Tielebuis, die de vertoning naar de aula Geertrui Cordeys in het Begijnhof wist te halen. Met de show sluit de carnavalsvereniging Tielebuis haar seizoen af. Bewoners van de vzw Martine Van Camp werden uitgenodigd om mee te genieten van de sketches van het olijke duo.











(VDWT)