Jaar cel voor heling BMW KAR

19 april 2019

Een man is veroordeeld tot een jaar cel voor de heling van een BMW X6 in Diest. De wagen verdween op 5 maart 2017 van de oprit van de eigenaar. De BMW werd een dag later teruggevonden in Polen waar het voertuig bestuurd werd door Vytautas R. Hij probeerde een politiecontrole te ontwijken, waarna het tot een achtervolging kwam. R. reed frontaal in op een andere auto. Uit telefonie-onderzoek bleek dat R. zich die nacht onder de gsm-mast van de plaats van de feiten bevond. R. verklaarde dat hij handelde in opdracht van iemand anders. Hij moest alleen de BMW naar Litouwen rijden. Naar eigen zeggen ontdekte hij pas dat het om een gestolen wagen ging toen hij stopte om te tanken en geen sleutels of boorddocumenten vond. De rechter achtte de feiten bewezen en veroordeelde R. tot een jaar cel en een boete van 800 euro.