Internaat Zwaluwnest bouwt af en sluit in september 2020 Tom Van de Weyer

05 april 2019

13u02 2 Diest Internaat Zwaluwnest bouwt haar capaciteit af tot 20 plaatsen. Volgend schooljaar 2020-2021 sluit het internaat definitief de deuren. “Almaar minder leerlingen verblijven op internaat. Met twee opvoeders konden we geen warme thuissituatie meer garanderen.”

Het Zwaluwnest is gevestigd in de gebouwen van scholengroep Adite aan de Boudewijnvest. Door de jaren heen bood het internaat 60 plaatsen. “Met dat aantal konden we genoeg middelen genereren om van het internaat een warme thuis te maken”, zegt Anne Scheys, coördinerend directeur van Adite. “De voorbije drie jaar zagen we het aantal internen echter teruglopen tot minder dan 40.”

“Steeds minder leerlingen gaan op internaat. Tegenwoordig is er veel meer naschoolse opvang mogelijk. Leerlingen zijn bovendien veel mobieler geworden en kunnen na school vlotter thuis geraken”, zegt Scheys.

Het internaat krijgt dan wel minder internen, maar het takenpakket wordt steeds ingewikkelder voor de opvoeders. “Omdat we onder de 40 zijn gezakt kregen we van het Departement Onderwijs maar twee opvoeders meer toegewezen”, zegt internaatbeheerder Cato Cleeremans.

“Momenteel hebben we internen tussen de vier en twintig jaar oud. Onder hen Franstalige gezinnen uit het Brusselse, die hun kind hier naar school sturen zodat ze Nederlands kunnen leren. In ons internaat is wel plaats, maar de scholen in Diest zitten vol. De gezinnen moeten daarom veel verder weg een school zoeken.”

“Onze internen lopen school in Lummen, Tessenderlo, Herk-de-Stad en Aarschot. Ze hebben verschillende uren, elk een ander soort huiswerk en hun vervoer van en naar school moet geregeld worden. Organisatorisch wordt dit erg ingewikkeld voor onze opvoeders”, zegt Cleeremans. “Zij moeten ook nog eens koken en wassen, voor de kleinsten zorgen en leuke activiteiten organiseren op woensdagnamiddag. Dit werd te veel om een echt thuisgevoel te garanderen. Daarom hebben we beslist het internaat af te bouwen. Dit zal gebeuren over twee schooljaren.”

“Vanaf 1 september 2019 bieden we nog maximaal 20 plaatsen in het Zwaluwnest”, zegt Scheys. “Leerlingen van het gemeenschapsonderwijs in de regio krijgen voorrang bij de inschrijvingen. Op 1 september 2020 sluit het Zwaluwnest definitief. De internen en hun ouders zijn op de hoogte gebracht van de beslissing. Er vallen geen ontslagen. Onze opvoeders krijgen een andere job binnen de scholengroep.”

Het gelijkvloers van het gebouw doet dienst als onthaal en secretariaat, als eetzaal en naschoolse opvang van De Kleine Prins (de lagere school van Adite). De scholengroep beraadt zich nog over een herbestemming van de verdieping met de zestig kamers. “Adite is in volle uitbreiding, dus kunnen we de extra ruimte zeker benutten”, zegt Scheys.