Infosessie in SOK over brandveiligheid VDWT

19 april 2019

De hulpverleningszone Oost, de stad Diest, vzw Oscare, LeefBrandveilig en Brandveilig Kot organiseren een infosessie over brandveiligheid op woensdag 22 mei om 20 uur in het ontmoetingscentrum SOK, Hasseltsebaan 43 in Deurne. Hoe maak je je woning brandveilig? Waar plaats je rookmelders? Hoe maak je een vluchtplan? Wat te doen als er brand uitbreekt? Hoe behandel je brandwonden? Op deze vragen wordt een antwoord gegeven. Ook het interactief voorlichtingsvoertuig ‘Van Vlam’ zal er zijn. De toegang is gratis.