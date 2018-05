Infoavond over openen van pelgrimswegen 12 mei 2018

Het project 'Langs pelgrimswegen' zoekt vrijwilligers die willen meewerken om de oude bedevaartswegen naar Scherpenheuvel weer te openen voor voetgangers. De routes worden in kaart gebracht, maar ook wordt gezocht naar objecten en verhalen over bedevaarten naar Scherpenheuvel. Iedereen is welkom op een eerste infoavond op donderdag 7 juni om 20 uur in de Sint-Joriszaal van het stadhuis op de Grote Markt. De toegang is gratis. Meer info op info@pelgrimswegen.be of 016 28 42 27. (VDWT)