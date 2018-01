Infoavond over brandveiligheid 02u29 0

Hulpverleningszone Oost, de stad Diest en vzw Oscare geven een infoavond over brandveiligheid op donderdag 1 februari. Wat moet je beginnen als er brand uitbreekt? Waar plaats je rookmelders? Hoe maak je een vluchtplan en hoe behandel je brandwonden? De infoavond is gratis en vrijblijvend. Iedereen is welkom om 19.30 uur in de Sint-Joriszaal van het stadhuis op de Grote Markt. De toegang is via de zij-ingang. (VDWT)