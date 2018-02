Inferno zet drie gezinnen op straat VUUR VERSLINDT WONING ÉN CARROSSERIEBEDRIJF OOK ASBEST VRIJGEKOMEN KRISTIEN BOLLEN

12 februari 2018

02u39 0 Diest Bij het bedrijf Diego's Car Repair aan de Leuvensesteenweg is zaterdagavond een zware brand uitgebroken. Niet alleen de loods, maar ook de aanpalende grote woning waarin zes leden van dezelfde familie woonden, ging zo goed als in de vlammen op. De drie gezinnen zijn al hun bezittingen kwijt.

De brand brak zaterdag om 19 uur uit en verspreidde zich in een mum van tijd over de woning en de loods. De brandweer van Diest had de handen vol om het vuur onder controle te krijgen en kreeg daarbij versterking van de collega's uit brandweerzone Oost Vlaams-Brabant. Uiteindelijk was de brand tegen de late avond onder controle, maar het nablussen nam nog de hele nacht in beslag, ook gisterenochtend waren er nog enkele opflakkeringen.





Alle bewoners raakten wel net op tijd het huis uit. De materiële schade is enorm en de bewoners zijn al hun bezittingen kwijt. Een hond en enkele parkieten lieten ook het leven.





Asbest vrijgekomen

Verder werd er gevreesd voor een mogelijke asbestbesmetting. Buurtbewoners werd daarom gevraagd ramen en deuren gesloten te houden. Gisteren werd er bevestigd dat er asbest vrijgekomen is. "Maar dat is niet meteen een reden tot paniek", aldus de stad. "De weersomstandigheden zijn gunstig, waardoor de deeltjes niet verder verspreid worden." De risicozones zullen wel gereinigd worden, net als het terrein zelf.





Voor Diego Goedhuys (49) en zijn familie is de brand een zware klap. Zowat zijn hele leven runde hij het bedrijf. Als klein ventje kreeg hij de smaak te pakken toen hij fietsen begon te schilderen. Enkele jaren later startte hij zijn eigen carrosseriebedrijf voor vrachtwagens op, waar hij ook de speciale beschilderingen voor maakte. Enkele jaren geleden verhuisde hij het bedrijf van Bekkevoort naar de loods in Diest. In de bijhorende woning nam hij samen met nog twee gezinnen van de familie zijn intrek. De zes familieleden staan nu plots allemaal op straat.





Droogkast

Vader Roger Goedhuys (75) weet even niet hoe het nu verder moet. "Het ging allemaal zo snel", zegt hij. "De brand is ontstaan aan de droogkast. Die staat tegen de muur van het huis met de loods. Niet echt een dikke muur en er is ook veel hout. Voor we het wisten, was het vuur al overgeslagen naar de loods. Diego heeft nog geprobeerd te redden wat kon. De takelwagens die net achter de loods stonden, heeft hij nog naar een aangrenzend terrein kunnen brengen. Ook een bus van de Lijn heeft hij gered. Weer naar binnen gaan was geen optie meer, de hitte was intussen niet meer te harden. Verder is alles wat in het bedrijf stond verloren: een tiental vrachtwagens en auto's."