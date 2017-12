Indigo vervangt parkeerautomaten TICKET KOPEN KAN IN DE TOEKOMST MET MUNTEN, APP OF BANKKAART TOM VAN DE WEYER

02u27 25 Tom Van De Weyer De parkeerautomaat in de Michel Theysstraat zal vervangen worden door een modernere versie. Diest De stad plaatst in de loop van volgend jaar nieuwe, modernere parkeerautomaten. Het bestuur heeft hierover een overeenkomst gesloten met parkeerbedrijf Indigo. Het voorbije jaar waren er regelmatig problemen met parkeerautomaten die dienst weigerden of verkeerde uren aangaven.

Heb je eindelijk die laatste felbegeerde parkeerplaats beet, zie je dat je geen munten meer hebt om in de parkeerautomaat te steken. In Diest zal dat scenario in de loop van 2018 geen probleem meer mogen vormen, want de stad gaat nieuwe, modernere toestellen plaatsen. De nieuwe automaten hebben een touchscreen en je kunt er betalen met de bankkaart, via een app op je smartphone of met cash.





Onderhoud verdubbeld

De huidige exemplaren zijn 9 en 13 jaar oud en werkten niet altijd naar behoren. "De haperingen worden meestal binnen enkele uren opgelost. De automaten zijn nog niet aan vervanging toe", zei burgemeester Jan Laurys (DDS) enkele weken geleden nog. De problemen hielden echter aan en sommige automaten waren dagenlang niet operationeel. "De onderhoudskosten waren verdubbeld naar 400.000 euro per jaar. Na overleg heeft Indigo voorgesteld ze te vervangen", zegt Laurys nu.





"Van de 73 automaten die er nu staan, zullen er tien tot twintig blijven, om het huidige systeem van betalen met sms te behouden. Dit begint meer en meer ingeburgerd te geraken", zegt Laurys. "Op sommige plaatsen zetten we infoborden met instructies hoe je met de app kan betalen. Voor een overschakeling naar betalen enkel via smartphone, waarbij geen fysieke automaat meer nodig is, is het nog veel te vroeg. Heel wat gebruikers zijn hier nog niet vertrouwd mee."





Voorjaar

In januari wordt het voorstel van Indigo op de gemeenteraad besproken. In het voorjaar zouden de eerste automaten geplaatst worden. De vervangingsoperatie zou een klein half miljoen euro kosten. De kostprijs van een automaat is 6.500 euro.





Daarnaast is Diest begonnen met het aanbrengen van nieuwe parkeersignalisatie. Met Park & Walk wordt een route uitgestippeld om via de invalswegen de dichtstbijzijnde parking te bereiken. In de eerste fase worden borden geplaatst die vijf routes aangeven. Elke route start met een groot bord die de bezoeker naar de dichtstbijzijnde parking leidt, aan de hand van kleine opvolgborden. De vijf startlocaties zijn Schoonaerde, Langenberg, Diestersteenweg, Leuvensesteenweg en Eduard Robeynslaan. In januari wordt de tweede fase ingezet, een toeristische- en shoppingroute voor voetgangers, die vertrekt vanaf de parkings naar het centrum. Op deze walkroutes komen toeristische visuals.