Inbraken 13 maart 2018

02u52 0

Een bewoner van een huis in de Molenstraat in Diest stelde zondagmiddag rond 12 uur vast dat er werd ingebroken. De daders pleegden braak op de achterdeur en doorzochten de woning. Het nadeel is nog niet gekend.





Rond 19.30 uur stelde een bewoner van een huis in de Rozenlaan in Diest vast dat er werd ingebroken. De dieven pleegden braak op een raam aan de zijkant van de woning en doorzochten het huis. Ook hier is het nadeel nog niet gekend. (KBG)