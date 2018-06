Inbraken en inbraakpogingen 06 juni 2018

Verschillende inbraken werden maandag gepleegd in het centrum van Diest. Omstreeks 19 uur stelde de bewoner van een woning in de Michel Theysstraat vast dat er ingebroken werd in de garagebox. De houten poort werd opengebroken en er werden een aantal machines getolen. Rond 20 uur stelde men aan een woning in de Vestenstraat braakschade vast. De woning werd niet betreden. Om 21 uur stelde een andere bewoner van de Vestenstraat braakschade vast aan een schuifraam. Ook hier werd de woning niet betreden. (KBG)