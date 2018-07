Inbraakpoging 13 juli 2018

02u23 0

Aande politie werd dinsdagnamiddag rond 13.15 uur een poging tot inbraak in een gebouw langs de Tulpenstraat in Diest gemeld. De daders sloegen ter hoogte van de raamkruk het glas stuk. De dieven zijn echter niet in het gebouw geraakt. (KBG)