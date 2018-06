Inbraakpoging 22 juni 2018

De bewoner van een huis langs de Hasseltsebaan in Diest stelde dinsdagnamiddag rond 16.30 uur vast dat er gepoogd werd in te breken in zijn woning.





De daders pleegden braak aan de achterdeur en het raam van de veranda maar slaagden er niet in om binnen te dringen. (KBG)