Inbraakpoging Kristien Bollen

27 december 2018

Een bewoner van een huis in de Broekstraat in Diest stelde woensdagnamiddag rond 15 uur een poging tot inbraak in zijn woning vast. De daders pleegden braak aan de toegangspoort aan de tuin van de woning. Ze slaagden er echter niet in om deze te openen.