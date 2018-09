Inbraakpoging 04 september 2018

02u24 0

Een bewoner van een huis op de Halve Maanplaats in Diest stelde zaterdagvoormiddag omstreeks 10.30 uur vast dat men had getracht in te breken in de woning. Er werd braak gepleegd aan de achterdeur maar men slaagde er niet in om deze open te breken. (KBG)