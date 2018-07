Inbraakpogingen handelszaken 06 juli 2018

In het centrum van Diest stelden de zaakvoerders van twee winkels woensdag een inbraakpoging vast.





Omstreeks 14.30 uur stelde de zaakvoerder van een zaak in de Koning Albertstraat vast dat er was gepoogd in te breken langs de voordeur, maar men sloeg er niet in die te openen.





Rond 16 uur verwittigde de uitbater van een zaak in de Felix Moonsstraat de politiediensten dat men had proberen in te breken langs de voordeur van de zaak. Ook hier slaagde men er niet in om de deur open te breken. (KBG)