Inbraak zonder buit Kristien Bollen

27 december 2018

13u53 2

Bewoners van een huis in het Sparrenhof in Diest stelden dinsdagnamiddag rond 15 uur een inbraak vast. De daders braken in langs de kelderdeur achteraan de woning. Ze doorzochten de woning, maar er werd geen buit gemaakt.