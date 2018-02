Inbraak in woning 21 februari 2018

02u31 0

Een bewoner van een huis gelegen op de Eikelenberg in Diest stelde maandagavond omstreeks 19 uur vast dat er werd ingebroken in de woning. Er werd braak gepleegd aan het achterraam en de hele woning werd doorzocht. Het nadeel is nog niet gekend. (KBG)