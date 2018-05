Inbraak in winkel 19 mei 2018

De uitbater van een handelszaak in de Ketelstraat stelde donderdag omstreeks 9.30 uur vast dat er was ingebroken. De toegangsdeur was geforceerd. De dader(s) hadden vermoedelijk de alarminstallatie opgemerkt en waren vertrokken zonder iets mee te nemen. (VDWT)