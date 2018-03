Inbraak in kantine 02 maart 2018

In een voetbalkantine in de Wijnstraat in Diest stelde men woensdagochtend rond 9 uur vast dat er ingebroken werd. De deur van de kantine werd opengebroken en er werd drank (12 bakken bier) en leeggoed (6 bakken) gestolen. Ook het kleingeld (5 euro) werd uit een schuif meegenomen. (KBG)