Ijsblokjes voor patiënten AZ 28 juli 2018

Een zakje ijsblokjes. Patiënten van het Algemeen Ziekenhuis in Diest kunnen er eentje vragen tijdens de maaltijdronde om extra verfrissing te vinden.





"We vragen ook om de patiënten meer te laten drinken dan gewoonlijk, minstens 1,5 liter", luidt het. "Alcoholische dranken zijn wel uit den boze. We voorzien ook extra watertoeren in de voor- en de namiddag. Zakjes om ijsblokjes te maken worden voorzien op de maaltijdkar."





Daarnaast wordt de interne warmte ook beperkt door toestellen zoals computers, printers en verlichting uit te zetten. (GMA)