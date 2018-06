IJsblokjes? Bij Nicky's doen ze er ijsbollen in! 20 juni 2018

02u30 0 Diest Heb je liever eens een bol ijs in je gin-tonic, in plaats van de klassieke ijsblokjes? Bij bistro Nicky's Catwalk is het geen probeersel meer. Uitbater Marc Smets gaat zijn gekruide ijsbollen exporteren.

"We wilden onze gin-tonics eens op een andere manier presenteren", legt Smets uit. "Ik kwam op het idee om de garnituur niet in het glas te serveren, maar om ze in te vriezen. De smaak wordt door het ijs nog versterkt. In China vond ik ronde gietvormen om bollen te maken."





"Mijn zakenpartner Ronny Saro heeft bij hem thuis zes diepvriezers gezet. Hij is bollen aan het invriezen aan 200 stuks per uur. We bedenken een manier om ze machinaal te maken. Onze techniek moeten we nog verfijnen. Als je ze trager invriest blijven ze mooi helder vanbinnen. Een volgende stap is om het logo van clubs er in te verwerken, maar hoe krijgen we dat precies in het midden van zo'n bol?"





Vijf smaken van bollen worden elk geserveerd bij de gepaste gin. "Die met komkommer geven we bij de Hendrick's, die met peper bij de Monkey 47 en de citroen bij de Bombay."





Een ijsbol kost 80 eurocent. "Ik verkoop ze in zakken van 12 stuks. Voorlopig heb ik enkel klanten in betere bistrozaken in het Hasseltse.





Onlangs ben ik naar Tenerife gereisd om er mijn bollen te presenteren aan bevriende horeca-uitbaters. De hotelketen Papagayo heeft interesse. Mijn collega Stef Mylle gaat er de productie en verdeling organiseren." (VDWT)