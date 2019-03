Iedereen nu wél correct gedagvaard: Proces tegen veertienkoppige drugsbende met vertakkingen tot Hells Angels in Brazilië na vier jaar eindelijk hernomen Stefan Van de Weyer

26 maart 2019

15u38 0 Diest Voor de strafrechtbank van Leuven is het proces hernomen tegen een door twee undercoveragenten opgerolde drugsbende met vertakkingen tot bij de Hells Angels in Brazilië. De bende had onder andere twee cannabisplantages, in Halen en Maldegem. Ze werden geklist toen ze in een Antwerpse hotelkamer harddrugs probeerden te verkopen aan twee undercoveragenten, een pijnlijke misser. In tegenstelling tot vorige keer kon de inleidende zitting nu wél plaatsvinden. Eerder was er één betrokken partij niet correct gedagvaard door het openbaar ministerie.

Op de zitting van de Leuvense rechtbank meldde de rechter luid en duidelijk dat iedereen nu wel correct en tijdig was gedagvaard. Er werd beslist alles over twee volle zittingsdagen te spreiden, namelijk op maandag 18 en dinsdag 25 juni. Tegen dan moeten de bevindingen van het openbaar ministerie, de burgerlijke partijen en de advocaten van de beklaagden onderling uitgewisseld zijn.

Cocaïne, amfetamines, xtc en cannabis

Vanuit café De Hoef in de Nieuwe Dijkstraat in Schaffen bij Diest, uitgebaat door twee van de beklaagden, zette deze veertienkoppige bende een stevig netwerk op om onder meer cocaïne, amfetamines, xtc en cannabis van eigen teelt aan de man te brengen. De cannabisplantages bevonden zich in Halen en Maldegem. Tussen januari 2012 en april 2014 brachten ze vele honderden kilo’s van het spul aan de man. Undercoveragenten “Mike” en “Jack”, die actief waren vanuit een hotelkamer in Antwerpen, behoorden tot hun rijkelijke klandizie. Tijdens een grote deal in de hotelkamer op 4 april 2014 werd de bende opgerold. Dat leidde tot een huiszoeking in Zelem, deelgemeente van Halen, en de aanhouding van de veertien verdachten.

Agenten vreesden voor hun leven

Het was de bedoeling om het proces voor de Leuvense rechtbank op 17 maart 2015 in te zetten, maar dat had heel wat voeten in de aarde. De advocaten van de verdediging wilden de undercoveragenten laten getuigen. Die vraag werd echter op 2 juni 2015 door de rechter afgewezen. De agenten vreesden namelijk voor hun leven. Het openbaar ministerie vroeg toen zes jaar cel voor “handelsreiziger in drugs” Alain C. uit Brugge, en Philippe D. uit Gent. Voor K.G. uit Diest en H.W. uit Tessenderlo werd vier jaar cel gevorderd. Voor hun medeplichtigen afkomstig uit de Antwerpse Kempen, Limburg en Vlaams-Brabant, onder meer uit Leuven, werden tussen zes maanden tot drie jaar cel gevraagd.

Drie beklaagden werden al op 14 november 2017 in een afgesplitste zaak door de Leuvense rechter veroordeeld tot celstraffen tot vijftien maanden. Na een discussie over een andere afsplitsing van het dossier werd de rechtbank op 15 mei 2018 gewraakt. De eerdere vorderingen van het parket tegen de elf resterende leden van de drugsbende werden zo tenietgedaan. De opening van de debatten van het tweede proces, op 22 januari dit jaar en voor een anders samengestelde zetel van de Leuvense rechtbank, was evenmin een succes. De advocaten stelden vast dat het parket geen nieuwe dagvaarding had opgesteld en dat is wel verplicht. De rechtbank wraakte het openbaar ministerie, waardoor de zaak andermaal werd uitgesteld. De zittingen ten gronde zijn nu eind juni bepaald. Verjaring is nog geen optie, maar de advocaten gaan wel een overschrijding van de redelijke termijn pleiten.

De vraag om de undercoveragenten opnieuw aan het woord te laten, zal ongetwijfeld opnieuw gesteld worden. “Dat kan anoniem, bijvoorbeeld met een videoconferentie”, stelden ze eerder.