Hulp bij invullen belastingsbrief 05 april 2018

Van 28 tot en met 31 mei kan je terecht in het dienstencentrum Bosuil voor hulp bij het invullen van je belastingsbrief. Deskundigen vullen mee jouw aangifte in, registreren alles en bezorgen je een bewijs van aangifte. Hiervoor breng je alle documenten mee die nodig zijn om de belastingsbrief in te vullen: identiteitskaart, bewijzen van inkomsten uit loon, werkloosheid, pensioen of arbeidsongeval, aftrekposten zoals pensioensparen, levensverzekering, kinderopvang, beveiliging woning, dienstencheques, energiebesparende uitgaven en schuldsaldoverzekering.





Als je de aangifte voor iemand anders doet, moet je een volmacht en de identiteitskaart van de volmachtgever meebrengen. (ADA)