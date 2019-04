Huiskamerconcert met Matt Watts en Stef Kamil Carlens VDWT

08 april 2019

Living 29 ontvangt weer twee grote muzikanten voor een huiskamerconcert op zaterdag 27 april om 20 uur. De Amerikaanse singer-songwriter Matt Watts speelt ingetogen americana in de stijl van Calexico en Giant Sand. Hij brengt zijn maat Stef Kamil Carlens mee (bekend van dEUS en Zita Swoon). Het optreden gaat door in de Dorpsstraat in Molenstede. Je kan een vrije gift doen in de hoed.

Info op https://www.facebook.com/events/658071454624106/