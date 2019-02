Huis onbewoonbaar na keukenbrand Kristien Bollen

12 februari 2019

18u42 3

In de Mariëndaalstraat in Diest brak deze namiddag rond 15 uur brand uit in een woning. Het vuur ontstond in de keuken aan de achterzijde van de woning. De brand brak uit terwijl de bewoner aan het koken was. De oorzaak is mogelijk te wijten aan een technisch defect of een pan die te lang op het vuur stond. De bewoner die alleen thuis was, had bij aankomst van de brandweer de woning al kunnen verlaten. Hij had wel wat brandwonden opgelopen en werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar de woning liep wel rook- en waterschade op en is tijdelijk onbewoonbaar.