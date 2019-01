House- en technofestival Garnizoen komt terug VDWT

24 januari 2019

11u31 0

Garnizoen, het house- en technofestival op de Citadel krijgt een tweede editie op zondag 21 april. Vorig jaar werd het festival voor het eerst gehouden in twee loodsen op de Citadel voor een beperkt publiek van 2.000 bezoekers. De tickets waren in korte tijd uitverkocht. Garnizoen is van dezelfde organisatoren als Pukkelpop, die in Diest bewust mikken op een kleinschalig evenement met een lokale verankering. De sfeer en muziek zijn geïnspireerd op de begindagen van house en techno, in de nachtclubs in Chicago en Detroit. Op 30 januari wordt de line-up van artiesten bekendgemaakt. Info op www.garnizoen.be.