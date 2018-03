House- en technofestival Garnizoen al uitverkocht 15 maart 2018

Garnizoen, het nieuwe house- technofeest op de Citadel is al volledig uitverkocht. De ticketverkoop startte maandag. Er worden maximaal 2.000 bezoekers toegelaten. Er komt geen wachtlijst.





"We hoopten op veel belangstelling voor deze eerste editie, maar dit is een uitzonderlijk mooi resultaat", zeggen de organisatoren van Garnizoen, die ook Pukkelpop organiseren.





Het evenement gaat door op zaterdag 21 april in twee loodsen van de Citadel. De volledige line-up is te bekijken op www.garnizoen.be.