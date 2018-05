Hooiwagen raakte mogelijk stoeprand 23 mei 2018

Aan de Zelemseweg in Schaffen bij Diest boorde maandagmiddag rond 13.30 uur een tractor met hooiwagen zich in de gevel van een huis. De tractor reed in de richting van Schaffen toen hij plots de controle over de aanhangwagen verloor. Die kantelde om en vernielde de gevel van een huis aan de andere kant van de weg. In de woning bevonden zich drie kinderen waarvan er twee lichtgewond raakten en één jongen een hersenschudding opliep. Hij verkeerde nooit in levensgevaar. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de oorzaak van het ongeval te bepalen. Uit de eerste bevindingen blijkt dat de hooiwagen waarschijnlijk de stoeprand geraakt heeft en dat hij daardoor is gekanteld. De snelheid van de tractor en eventuele mankementen aan de aanhangwagen moeten nog onderzocht worden. De hooiwagen werd in beslag genomen. De bestuurder van de tractor legde een negatieve alcohol- en drugstest af. (KBG)