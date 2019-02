Hoe een eenvoudig slaatje plots een dure maaltijd werd Kristien Bollen

13 februari 2019

12u08 0

Agenten van pz Demerdal-DSZ die gisterennamiddag op weg waren naar de weegbrug, reden achter een personenwagen die over de rijbaan zwalpte. Bij het inhaalden, stelde de politie vast dat de dame achter het stuur heel keurig met een vork een slaatje aan het nuttigen was. Haar voertuig had ze wel niet meer onder controle. Met een boete van € 116,00 veranderde het slaatje plots in een dure maaltijd.

Ook vier andere bestuurders mochten € 116 ophoesten omdat zij ervan overtuigd waren dat sturen en het gebruik van hun gsm nog altijd te combineren viel.