Historisch pand De Jachthoorn wordt gestut Brouwerij Haacht dient restauratiedossier in bij Onroerend Erfgoed Tom Van de Weyer

29 november 2018

17u35 1 Diest Het pand waar vroeger taverne De Jachthoorn gevestigd was, wordt sinds twee weken geschoord met een torenstructuur. De eigenaar, Brouwerij Haacht, maakt een dossier op voor restauratie, maar het zal nog jaren duren voor er een nieuw café opent. Intussen zit het historisch en commercieel centrum van Diest met een kankervlek.

Het pand staat al enkele jaren leeg. De Brouwerij Haacht plant er een horecazaak, met eventueel studio’s op de bovenverdieping, maar er komt weinig schot in de zaak. Het gebouw werd onderzocht en opgemeten door een ingenieursbureau. Dat adviseerde om de constructie voor het pand te plaatsen. “Er is evenwel geen sprake van instortingsgevaar”, zegt Dieter Van Muylder van de Brouwerij.

Vorig jaar in juni viel er van het dak een grote deksteen aan stukken op de straat. Die bleven dagenlang liggen voor de deur. De gemeente had toen dranghekken rond de stoep gezet, tot de firma HITS het gebouw kwam afspannen met netten. “We kijken nu de steenslagnetten na en laten de dekstenen op de voorgevel wegnemen”, zegt Van Muylder.

Het dwarshuis uit de 16de eeuw is één van de talrijke beschermde monumenten in het stadscentrum. Het staat sinds 1943 in de inventaris van Onroerend Erfgoed en moet dus minutieus worden gerestaureerd. “Het ingenieursbureau werkt aan een restauratiedossier. Begin 2019 zou het worden ingediend”, zegt Van Muylder. “De goedkeuring en het toekennen van premies zijn in handen van de overheid en zijn afhankelijk van de wachtlijst. Gewoonlijk duurt het vier tot vijf jaar. Aangezien de werken nog niet voor morgen zijn, zijn we ook nog niet op zoek naar kandidaat-uitbaters.

John Coenen van het aanpalende café ‘Bij de Baas’ kijkt met lede ogen toe. “Vorige jaar vielen de brokstukken op mijn terras. Als bij toeval zaten er toen geen klanten, anders waren er ongelukken gebeurd. Ik heb een nieuw overdekt terras gezet, maar erg aantrekkelijk is het niet met dit gedrocht hiernaast. Er hangt wel een spandoek ‘te huur’, maar wie wil er nog een zaak beginnen? Het is een krot aan het worden en brengt de middenstand schade toe.”