Hevige brand in Diest onder controle: geen gewonden, wel veel schade Kristien Bollen

10 februari 2018

20u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Diest Op de Leuvensesteenweg in Diest is de hevige brand achter de ‘Happy Wok’ volledig onder controle. Dat meldt eerste schepen en plaatsvervangend burgemeester van Diest Jos Uyttebroek (sp.a). De brandweer is nu aan het nablussen en dat werk kan wel nog enige tijd in beslag nemen. Gewonden zijn er bij de brand niet gevallen maar de materiële schade is aanzienlijk.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De brand woedt in een grote hangar waar twee bedrijven gevestigd zijn: Diego's Car Repair en takeldienst Vandesande. Naast het afgelegen terrein staat ook een woning waar de zaakvoerder met zijn echtgenote, vader en stiefmoeder woont. Het waren de bewoners die de brand opmerkten.

Het vuur in de loods aan de Leuvensesteenweg brak rond 19 uur uit en nam snel een grote omvang aan. Doordat er in het gebouw solventen en verven lagen, was de brand moeilijk onder controle te krijgen en veroorzaakte het vuur bovendien een dikke rook. Omwonenden kregen de raad ramen en deuren gesloten te houden en de Leuvensesteenweg werd afgesloten voor alle verkeer.

De brandweer van Diest kreeg versterking van de collega's uit Leuven, Overijse, Landen, Tienen, Scherpenheuvel en Aarschot. Uiteindelijk was de brand rond 22.30 uur volledig onder controle en moest er enkel nog nageblust worden. Het vuur heeft in het bedrijf wel heel wat schade aangericht. Het gebouw zelf is zwaar beschadigd en verschillende wagens zijn in de vlammen gebleven.

Er wordt onderzocht of er asbest aanwezig is, maar aangezien het om een vrij recent gebouw gaat, is de kans klein. In de hangar stonden niet enkel wagens, maar ook vrachtwagens die allemaal verloren zijn gegaan in de brand.

Als je in de buurt van de Leuvensesteenweg woont, houd je best je ramen en deuren dicht. Wegens een brand is er sterke rookontwikkeling. De hulpdiensten zijn ter plaatse. :fire_engine::construction: Stad Diest(@ staddiest) link

Opgepast, vanwege een brand op de Leuvensesteenweg (achter de Happy wok) vragen we je uit de buurt te blijven. Je kan best omrijden via de E314 dan worden de hulpdiensten niet gehinderd. :fire_engine::construction: Stad Diest(@ staddiest) link